Fürstin Charlène: Erneute Trennung von Fürst Albert

In Interviews hatte Charlène immer wieder beteuert, ihre Kinder schmerzlich zu vermissen. Mitte August wurde sie nach einer Operation von ihrem Mann Albert und den Zwillingen besucht. Zu dem mehrstündigen Eingriff wurden so gut wie keine Details genannt. Am 8. Oktober 2021 teilt Fürstin Charlènes Stiftung mit, dass sich die Fürstin am selbigen Tag einer erneuten und finalen Operation unter Vollnarkose unterziehen müsse.