Königin Maxima für "Vogelkot"-Kleid verspottet

Eigentlich wird Königin Maxima ja als Stilikone gefeiert. Mit einem Outfit, das die niederländische Königin nun in Abu Dhabi ausführte, konnte sie Modekritiker aber nicht so recht überzeugen.

Niederländische Royals besuchen Vereinigte Arabische Emirate

Zusammen mit ihrem Ehemann Willem-Alexander ist Maxima am Dienstagnachmittag, dem 2. November, in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate eingetroffen. Hier stand unter anderem ein Treffen mit Scheich Mohammed bin Zayed auf dem Programm. In Abu Dhabi präsentierte sich Königin Maxima seit ihrer Ankunft bereits in mehreren Kreationen: Als sie und ihr Mann am ersten Tag aus dem Flieger stiegen, trug Maxima ein braunes Kleid mit weißen Punkten im 50-jahre-Stil des Lables Zimmermann.

Am Mittwoch besuchte das Königspaar dann ein Hightech-Gewächshaus in der Wüste, wo man die nachhaltige Anbaumethode, bei der weniger Wasser und Pestizide verbraucht werden, inspizierte. Hier präsentierte sich Maxima in einem extravaganten, gemusterten Zweiteiler.