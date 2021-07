König Willem-Alexander und Königin Maximá besuchen Unglücksort

Immer mehr Gebiete in Europa werden von schweren Gewittern und Überschwemmungen heimgesucht. So auch das niederländische Valkenburg. König Willem-Alexander und seine Frau Maximá reisten nun in das Katastrophengebiet, um den Bewohnern ihre Anteilnahme zu zeigen.

Mit Regenmänteln und Gummistiefeln ausgestattet, sprachen die Royals mit den Einsatzkräften vor Ort, die noch immer Menschen aus ihren Häusern evakuieren.Bei diesem Termin waren die Töchter Kronprinzessin Catharina-Amalia, Ariane und Alexia nicht anwesend.