Experte: So auffällig kopieren Prinz William und Herzogin Kate die Sussexes

Was ihre Einstellung zum britischen Königshaus anbelangt, könnten die Ansichten der Cambridges und der Sussexes nicht weiter auseinander gehen. Und auch in Bezug auf ihr öffentliches Auftreten, inszenieren sich die beiden Paare ganz unterschiedlich: Während Harry und Meghan in der Öffentlichkeit oft Zärtlichkeiten austauschen, geben sich William und seine Frau diesbezüglich zumeist reservierter. Seit einiger Zeit scheinen die Cambridges nun aber doch auch um ein etwas nahbareres Image bemüht. Und es macht den Eindruck, als würden sich die beiden in Sachen Eigen-PR doch so einiges von Meghan und Harry abschauen.

William und Kate ahmen die Sussexes nach

So teilten der Herzog und die Herzogin von Cambridge nun Instagram einen Blick hinter die Kulissen ihres jüngsten Auftritts auf Instagram. William und Kate lernten im Rahmen der Klimakonferenz Cop26 in Glasgow die Finalisten des Earshot Prize kennen. Auf Instagram wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem das Paar Hand in Hand mit dem Rücken zur Kamera zu sehen ist, als es gemeinsam die Veranstaltung betritt und die Gäste begrüßt.