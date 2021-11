Fürst Albert spaltet mit Interview über Charlène die Gemüter

In einem Interview mit der französischen Zeitschrift Point De Vue hat Fürst Albert von Monaco Auskunft über seine Ehefrau Charlène gegeben, die sich seit März in Südafrika befindet und sich in den vergangenen Wochen gleich zwei Operationen unterziehen musste. "Es geht ihr viel besser. Diese letzte Operation, die die Nasenscheidewand betraf, ist sehr gut verlaufen", erklärte das Oberhaupt des monegassischen Fürstenhauses. Noch im November werde Charlène zurück nach Monaco kommen, stellte Albert außerdem in Aussicht. Wann genau die ehemalige Profischwimmerin zurück nach Europa reisen werde, ist aber nach wie vor nicht bekannt.

"Vermisse Charlène" - Royal-Fans werfen Albert Scheinheiligkeit vor

Der Nationalfeiertag wird in Monaco am 19. November begangen. Albert deutete an, dass die Rückkehr seiner Frau noch vor den Feierlichkeiten stattfinden könnte. "Wir werden ihre Rückkehr sehr bald ins Auge fassen können. Und ich kann Ihnen sagen, dass sie noch vor den Feiertagen in Monaco sein wird. Es ist mir nicht möglich, Ihnen das genaue Datum zu nennen, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie es wissen werden, wenn es so weit ist", so Albert, der außerdem beteuerte, seine Frau zu vermissen.

Auch den beiden gemeinsamen Kindern, Jacques und Gabriella, würde ihre Mama fehlen. "Es ist offensichtlich, dass sie ihre Mutter vermissen. Und ich vermisse sie auch", stellte der 63-Jährige klar.