Charlène in Ungnade: Kann sie mit dieser Geste Monacos Gunst zurückgewinnen?

Ganz so idyllisch, wie der Palastinsider behauptet, dürfte die Rückkehr Charlène aber dann doch nicht verlaufen.

So behauptete die Schweizer Society-Lady Vera Dillier, eine Freundin von Fürst Albert, kürzlich, man habe in Monaco inzwischen regelrecht die Nase voll von Charlène. Dementsprechend soll der Fürstin auch ein kalter Wind entgegenwehen. Dass sich Charlène beeilte, noch vor den Feierlichkeiten anlässlich des monegassischen Nationalfeiertags am 19. November zurückzukehren, dürfte demnach kein Zufall sein.