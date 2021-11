Innigkeit nur inszeniert? Druck auf Albert und Charlène steigt

Diese Woche ist Fürstin Charlène von Monaco zu ihrer Familie an den Fürstenhof zurückgekehrt. Ihre Heimreise wurde im Vorfeld bereits mit Spannung erwartet. Im März war Charlène in ihre Heimat Südafrika gereist, um sich für den Tierschutz stark zu machen. Gesundheitliche Probleme hinderten sie lange an einer Rückreise nach Monaco. Ihren Mann und ihre Kinder hat die Fürstin in den vergangenen Monaten fast nur via Videochat zu Gesicht bekommen. Albert stattete ihr mit den Zwillingen nur zwei Mal einen Besuch ab. Selbst den 10. Hochzeitstag feierte das monegassische Fürstenpaar getrennt.

Charlène und Albert: Wie echt ist ihre Liebe?

Charlènes lange Fernbleiben vom Fürstenhof sorgte für Spekulationen, die es nun offenbar zu dementieren gilt. Nachdem in den vergangenen Monaten Krisengerüchte um die Ehe des Fürstenpaares laut geworden waren - ja sogar von einer bevorstehenden Scheidung war die Rede - demonstrieren Albert und Charlène nach der Rückkehr der Fürstin jedenfalls mehr denn je Zusammenhalt.

Auf gemeinsamen Familienfotos, die nach Charlène Heimflug im Hof des Fürstenpalastes aufgenommen wurden, präsentierten sich die beiden demonstrativ innig, im Beisein ihrer Kinder Jacques und Gabriella.