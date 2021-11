Charlène zwiegespalten: Erste Worte über Rückkehr nach Monaco

Nach monatelangem Aufenthalt in Südafrika ist Fürstin Charlène von Monaco an den Fürstenhof zurückgekehrt. Am Montag, dem 8. November, präsentierte sich die 43-Jährige wiedervereint mit ihrem Ehemann Albert und den gemeinsamen Kindern auf offiziellen Fotos. Der Palast bezeichnete das Wiedersehen Charlènes mit ihrer Familie als "voller Freude und Emotionen" - auch wenn die Fürstin, der zuletzt gesundheitliche Probleme zu schaffen gemacht hatten, nach ihrer Heimreise doch etwas erschöpft wirkte.

Charlène bedankt sich bei südafrikanischen Ärzten

Direkt vor ihrem Rückflug nach Monte Carlo hatte Charlène mit der Presse gesprochen. Obwohl sie sich in den vergangenen Wochen gleich zwei Operationen unterziehen musste und monatelang von ihren Liebsten getrennt war, blickt die ehemalige Profisportlerin mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf ihren langen Aufenthalt in Südafrika zurück.

"Es war offensichtlich eine herausfordernde Zeit für mich", zitiert die Gala Fürstin Charlène. "Gleichzeitig war es wundervoll, wieder zurück in Südafrika zu sein. Ich möchte den Ärzten in Südafrika danken, die eine wunderbare Arbeit bei meiner Versorgung geleistet haben und ich freue mich so sehr darauf, zu meinen Kindern zurückzukehren."

Nachdem sie ihren Mann und die Zwillinge wieder in ihre Arme schließen konnte, schrieb Charlène auf Instagram: "Ein glücklicher Tag heute. Danke an euch alle, dass ihr mir Kraft gespendet habt."