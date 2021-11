Alle Details: Fürstin Charlène nach Monaco zurückgekehrt

Monatelang war Fürstin Charlène von Monaco wegen Gesundheitsproblemen nach einer komplizierten Operation in Südafrika festgehangen - nun ist sie zurück bei ihrer Familie. "Sie ist heute Morgen in Monaco eingetroffen, sie ist Gott sei Dank wieder zu Hause", erklärte ihr Vater Mike Wittstock am Montag der dpa in Johannesburg. Sie sei von einem Privatjet in der Hafenstadt Durban abgeholt worden. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Fürstin Charlène zurück bei ihrer Familie

Der Bild zufolge soll die Fürstin bereits am Sonntag, den 7. November um 22 Uhr am King Shaka Airport in Durban angekommen sein. Hier soll eine Regierungsmaschine aus Monaco auf die Fürstin gewartet haben, die Alberts Ehefrau 40 Minuten nach ihrer Ankunft in Durban bestiegen haben soll, um die Heimreise nach Monte Carlo anzutreten.