Charlène: Erste Fotos mit Albert und Kindern seit Rückkehr nach Monaco

Wegen gesundheitlicher Probleme saß Fürstin Charlène von Monaco monatelang in Südafrika fest. In den vergangenen Wochen musste sich Alberts Ehefrau gleich zwei Operationen unterziehen. Nun ist sie endlich zurück bei ihrer Familie. "Sie ist heute Morgen in Monaco eingetroffen, sie ist Gott sei Dank wieder zu Hause", erklärte ihr Vater Mike Wittstock am Montag der dpa in Johannesburg. Charlène sei von einem Privatjet in der Hafenstadt Durban abgeholt und nach Monaco gebracht worden, hatte zuvor die Bild-Zeitung berichtet.

"Wiedersehen voller Freude und Emotionen"

Mittlerweile hat der Fürstenpalast erste Familienfotos seit Charlènes Rückkehr nach Monte Carlo veröffentlicht. Die ehemalige Profischwimmerin präsentierte sich im Hof des Fürstenpalastes mit Albert und ihren beiden Kindern, Jacques und Gabriella. Begleitet wurden sie von Alberts Schwester Stephanie. Auch der Familienhund durfte mit zum Fotoshooting, bei dem die Fürstenfamilie sichtlich glücklich darüber wirkte, endlich wieder vereint zu sein. "Ein Wiedersehen voller Freude und Emotionen", ließen die Grimaldis auf Facebook zu einer Reihe an gemeinsamer Fotos verkünden.