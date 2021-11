Schwägerin deutet an: Charlène und Albert leben auch in Monaco getrennt

Könnte dieser Umstand als mögliches Indiz für einen Bruch mit dem Fürstenpalast gedeutet werden? Er befeuert zumindest langanhaltende Gerüchte, dass Charlène mit dem Leben am Fürstenhof nie wirklich warm geworden sein soll.

Für ihren Mann Albert hat die gebürtige Südafrikanerin ihre Heimat verlassen. Seit der Hochzeit des Paares im Jahr 2001 hieß es immer wieder, Charlène sei unglücklich. Sie fühle sich isoliert, habe kaum Freunde, wurde über die zweifache Mutter berichtet. Charlène selbst hatte erst 2019 der südafrikanischen Zeitschrift Huisgenoot anvertraut: "Ich habe das Privileg, dieses Leben zu leben, aber ich vermisse meine Familie und Freunde in Südafrika und bin traurig, dass ich nicht immer für sie da sein kann."

Versucht Charlène, sich vom Leben am Fürstenhof zu trennen?

Da wundert es nicht, dass sich in den vergangenen Monaten so mancher fragte, ob Charlènes Fernbleiben von Fürstenhof vielleicht sogar von Dauer sein könnte. Ihre Afrika-Reise wurde gar als eine Art Befreiungsschlag gewertet. Fans und Klatschmagazine fragten sich, ob sich Alberts Ehefrau etwa von den strengen Regeln am Hof lossagen und endlich wieder ein eigenständiges Leben führen will.

Erst kürzlich behauptete ein vermeintlicher Insider, dass es Charlènes sehnlichster Wunsch sein soll, künftig vermehrt Zeit in ihrer alten Heimat zu verbringen. Dieser deutete gegenüber der Bild außerdem an, dass die Fürstin mit ihrem Fernbleiben vom Hof gar einen ausgeklügelten Plan verfolgt habe. "Immer, wenn sie sich nach außen hin etwas merkwürdig verhält, will sie etwas von Albert", zitiert das deutsche Blatt seine Quelle. "Charlène wünscht sich seit Jahren, ein Anwesen in ihrer südafrikanischen Heimat zu kaufen. Sie will, dass die Kinder ihre Wurzeln kennen."