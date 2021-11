Deutlich verändert: Fürstin Charlène im Wandel der Zeit

Nach Monaten in Südafrika ist Fürstin Charlène von Monaco Anfang dieser Woche zu ihrer Familie an den Fürstenhof zurückgekehrt. Die 43-Jährige zeigte sich erfreut darüber, ihren Ehemann und ihre Kinder wieder in die Arme schließen zu können. Nur kurz nach Charlènes Ankunft in Monte Carlo präsentierte sich die Familie auf offiziellen Fotos vereint im Hof des Fürstenpalastes. "Ein glücklicher Tag", schrieb die Fürstin auf Instagram. Auch wenn Monacos Landesfürstin die Strapazen der vergangenen Monate deutlich anzumerken waren.

Fürstin Charlène: Sie hat sich verändert

Gesundheitliche Probleme hatten Charlène, die im März nach Südafrika gereist war, eine frühere Rückreise unmöglich gemacht. Im August musste sich die zweifache Mutter einer vierstündigen Operation infolge einer schweren HNO-Infektion unter Vollnarkose unterziehen. Anfang Oktober folgte ein weiterer Eingriff. Die schwierige Zeit, die Charlène ohne ihre Familie in Südafrika verbrachte, ging nicht spurlos an ihr vorbei: Besorgten Royal-Fans und Boulevardmedien fällt auf, dass sie einen erschöpften Eindruck macht. Zudem hat Charlène erheblich an Gewicht verloren.