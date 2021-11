Ausgeplaudert: Herzogin Meghans skurrile Art, ins Auto zu steigen

Herzogin Meghan wird in Kürze in der Talkshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres auftreten und dabei wohl so manch Detail über ihr Leben vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry verraten. Wie ein Trailer zur Show zeigt, kommt die 40-jährige Ex-Schauspielerin unter anderem auf eine Zeit zu sprechen, in der sie noch keinen Chauffeur hatte, sondern noch regelmäßig selbst hinter dem Steuer saß. Dabei teilt Prinz Harrys Frau auch eine ziemlich skurrile Anekdote. Sie erzählt, dass sie eine Zeit lang sogar über den Kofferraum in ihren Wagen einsteigen habe müssen.

Herzogin Meghans unkonventionelle Art ins Auto zu steigen

"An einem bestimmten Punkt funktionierte der Schlüssel auf der Fahrerseite nicht mehr, sodass man nicht mehr durch die Tür einsteigen konnte", sagt Herzogin Meghan in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus der "Ellen DeGeneres Show" über die unbequeme Situation. Es sei ein "sehr, sehr altes" Auto gewesen, dass sie damals fuhr.