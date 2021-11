Herzogin Meghan: Politiker auf privatem Handy belästigt

Nachdem die Sussexes im vergangenen Jahr von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten sind und Meghan im Juni zum zweiten Mal Mutter geworden ist, hat sie ihr politischen Engagement in den vergangenen Wochen verstärkt. So schrieb sie am 20. Oktober auch besagten offenen Brief an Nancy Pelosi und Chuck Schumer, in dem sie für bezahlten Familienurlaub plädierte.

In politischen Kreisen könnte Meghan - trotz vereinzelter Kritik - künftig durchaus Fuß fassen. Bei ihrem Anliegen stößt die Ex-Schauspielerin nämlich nicht nur auf Widerstand. Von Kirsten Gillibrand soll Meghan nun sogar gebeten worden sein, an einem parteiübergreifenden Abendessen, zu dem insgesamt 21 Senatorinnen eingeladen sind, teilzunehmen. "Ich konnte hören, wie aufrichtig sie in Bezug auf Interessenvertretung war", sagte Gillibrand sichtlich begeistert von Meghan über die Einladung gegenüber The 19th.