Meghans Vater über Harry: "Das Einzige, was er macht, ist mit dem Fahrrad herumfahren"

Für den Ehemann seiner Tochter, Prinz Harry, der demnächst ein Buch veröffentlichen will, fand Markle keine freundlichen Worte: "Das Einzige, was er macht, ist in der Nachbarschaft mit dem Fahrrad herumfahren. Ich weiß nicht, ob das ein Leben für ihn ist, es macht keinen Sinn." Er warf dem Paar vor, all seine Projekte nur des Geldes wegen zu machen.

Harry und Meghan, die seit diesem Sommer nicht nur Eltern von Archie (2), sondern auch von Lilibet sind, haben nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus die gemeinnützige Stiftung Archewell gegründet. Außerdem haben sie lukrative Verträge mit Netflix und Spotify unterschrieben.