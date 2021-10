Harry und Meghan sollen versteckte Botschaft in Queen-Foto entdeckt haben

Inzwischen wirkt es, als wäre Prinz Harrys und Herzogin Meghans Rückzug aus der ersten Reihe der britischen Royals eine Ewigkeit her - die beiden haben sich in dem Nobelort Santa Barbara in Kalifornien gut eingelebt, sind kürzlich zum zweiten Mal Eltern geworden und treten inzwischen auch wieder öffentlichkeitswirksam auf. Zuletzt besuchten sie die 9/11-Gedenkstätte in New York. Nun sollen neue Kapitel des ursprünglich 2018 erschienenen Buches "Meghan: A Hollywood Princess" von Adelskenner Andrew Morton neue Einblicke geben, was tatsächlich hinter verschlossenen Palastmauern geschah, kurz bevor sich Harry und Meghan zum drastischen Schritt entschieden - und ihrem alten Leben gänzlich den Rücken zukehrten. Ein Foto, das die Königin Anfang 2020 veröffentlich hatte, soll den beiden demnach damals ordentlich die Stimmung vermiest haben. Das Bild, auf dem die Queen an der Seite ihr Sohnes Charles, ihres Enkels William und ihres Urenkerls George zu sehen ist, sollen die beiden nämlich als "unausgesprochenen Code" über ihre Zukunft als Royals empfunden haben.

Geheime Botschaft in Thronfolger-Portrait?