Ungewöhnlich emotional: Queen spricht erstmals seit Tod über Prinz Philip

73 Jahre lang war die britische Monarchin mit Prinz Philip, dem Herzog von Edinburgh, verheiratet. Mit dem Tod ihres Ehemannes, der am 9. April dieses Jahres verstorben ist, verlor die britische Königin Elizabeth II. ihre "Stärke" und ihren "Fels" - so Adelsexperten.

Philips Tod hat nach den Worten von Sohn Prinz Andrew eine "große Leere in ihrem Leben" hinterlassen. Im Juli wurde berichtet, dass die Königin immer noch sehr um den verstorbenen Prinzgemahl trauern würde. Sie habe sich auf Schloss Balmoral in Schottland zurückgezogen, um nach den stressigen letzten Monaten endlich auszuruhen. Inzwischen ist die Königin wieder zu ihren royalen Verpflichtungen zurückgekehrt.

Queen teilt Erinnerung an Prinz Philip

Am Samstag, den 2. Oktober, hielt die 95-Jährige eine Rede im schottischen Parlament in Edinburgh. Dabei wurde die sonst nach außen so stoische Monarchin ungewöhnlich emotional, als sie von Erinnerungen an ihren Ehemann überwältigt wurde. In ihrer Rede lobte die Queen all jene, die zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in den letzten anderthalb Jahren beigetragen haben.

Sie kam aber auch auf die "vielen glücklichen Erinnerungen", die sie mit dem Herzog von Edinburgh in "diesem wunderbaren Land" erlebt habe, zu sprechen.