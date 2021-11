Krankenstand verlängert: Wann kehrt die Queen ins Rampenlicht zurück?

Queen Elizabeth II. befindet sich weiterhin im Krankenstand. Am Sonntag hatte der Palast kurzfristig ihre Teilnahme an der traditionellen Zeremonie zum Remembrance Sunday abgesagt, dem Gedenken an die Gefallenen ihres Landes und des Commonwealth. Grund dafür sei ein verstauchter Rücken, wie der Palast mitteilte. Der Buckingham Palace betonte, dass die Rückenbeschwerden der Königin nicht mit ihrem Krankenhausaufenthalt in Verbindung stehen.

Nachdem die Queen im Oktober über Nacht aufgrund medizinischer Untersuchungen ins Spital eingeliefert worden war, rieten ihr Mediziner, sich zwei Wochen lang auszuruhen. Offizielle Termine hat die Königin daraufhin gecancellt. So sagte die Königin ihren geplanten Besuch in Nordirland beim Klimagipfel ab. Sie nahm lediglich via Video-Übertragung teil. Eigentlich hieß es dann, Ihre Majestät hätte die "feste Absicht", an am Remembrance Sunday teilzunehmen, der als einer der wichtigsten Termine im Kalender der britischen Royals gilt. Nach ihrer Absage an dem Gedenktag fragen sich Royal-Fans nun, ob und wann die Königin in die Öffentlichkeit zurückkehren werde.

Königin Elizabeth: Tritt sie bis Ende des Jahres kürzer?

Derzeit soll sich die 95-Jährige auf Schloss Windsor weiterhin ausruhen. Wie das britische Hello!-Magazin berichtet, übernimmt sie hier zwar weiterhin offizielle Aufgaben, vor Jahresende sollen aber keine größeren öffentlichen Termine mehr für die Queen geplant sein. Das sei an sich nichts Ungewöhnliches: Die sonst so vielbeschäftigte Monarchin gehe es im November und Dezember ohnehin für gewöhnlich entspannter an.