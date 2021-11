Nach Queen-Absage: Herzogin Kate beim Remembrance Day im Mittelpunkt

Die britische Königin Elizabeth II. hat am Sonntag kurzfristig ihre Teilnahme an der traditionellen Zeremonie zum Remembrance Sunday abgesagt, dem Gedenken an die Gefallenen ihres Landes und des Commonwealth. Grund dafür sei ein verstauchter Rücken, wie der Palast mitteilte. Es wäre der erste öffentliche Auftritt der 95 Jahre alten Monarchin nach einem Spitalsaufenthalt im Oktober gewesen. Die Absage dürfte die Spekulation über die Gesundheit der Königin nun wieder befeuern.

Herzogin Kate stand am Remembrance Sunday im Mittelpunkt

"Die Queen hat, nachdem sie sich den Rücken verstauchte, mit großem Bedauern entschieden, dass sie nicht an der heutigen darüber, dass sie ihren Auftritt absagen musste.

Stattdessen rückte einmal mehr Prinz Williams Ehefrau, Herzogin Catherine in den Mittelpunkt. So durfte nicht etwa Camilla, die Ehefrau von Thronfolger Charles, die zentrale Position bei dem traditionellen royalen Auftritt auf dem Balkon einnehmen, sondern Kate. Sie stand an dem Gedenktag zu Ehren gefallener Soldaten in der Mitte, während sich Camilla zu ihrer Rechten positionierte und Sophie, die Countess of Wessex, links von Kate stand.