Bangen um Queen: Remembrance Sunday-Auftritt in letzter Minute abgesagt

Bereits beim Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall hat die britische Monarchin Elizabeth II. mit Abwesenheit geglänzt und damit Spekulationen um ihren gesundheitlichen Zustand angeheizt. Die 95 Jahre alte Königin, der von ihren Ärzten aus gesundheitlichen Gründen für mehrere Wochen Ruhe verordnet worden war, fehlte bei der Gala. Da hieß es aber noch, die Queen werde bei der traditionellen Kranzniederlegung am Sonntag an der zentralen Gedenkstätte, dem Cenotaph im Londoner Regierungsviertel, aber sehr wohl teilnehmen. Nun hat der Buckingham Palace den Auftritt der Queen in letzter Minute abgesagt.

Queen hat sich Rücken verstaucht

Wie die Daily Mail berichtet, habe sich die Königin den Rücken verstaucht. Sie werde laut Palast aus diesem Grund nicht am Gedenkgottesdienst im Kenotaph in London teilnehmen. Der Buckingham Palace fügt hinzu, Ihre Majestät sei "enttäuscht", die Veranstaltung zu verpassen.