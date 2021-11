Ausgeplaudert: Für dieses Faible gibt Herzogin Kate ein Vermögen aus

In Sachen Fitness und gesunder Lebensführung geht Herzogin Catherine als Vorbild für ihre Kinder mit gutem Beispiel voran. Bereits in der Schule nahm die ehemalige Kate Middleton an zahlreichen Sport-Kursen teil und gilt unter anderem als begeisterte Tennis-Spielerin. Auch ihre Familie versucht die 39-Jährige für die Themen körperliche Gesundheit und Sport zu begeistern. So nehmen ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis von klein auf Tennis-Unterrischt. Lebensmittel für ihre Familie kauft Catherine außerdem in einem erlesenen Naturkostladen ein. Doch vor allem ihre eigene Fitness soll sich die dreifache Mutter laut Hello!-Magazin so einiges kosten lassen.

Die Wellness-Ausgaben der Herzogin Kate Ein Hobby der dreifachen Mama ist Rudern. Laut Harper's Bazaar soll die Herzogin von Cambridge eine eigene Ruder-Maschine zu Hause haben, um regelmäßig trainieren zu können. Welches Modell genau die künftige Königsgemahlin daheim stehen hat, sei nicht bekannt. Die Kosten für die Trainigsmaschine werden von Hello! aber auf umgerechnet über 3.000 Euro geschätzt. Während die Cambridges mittlerweile ein eigenes Fitnessstudio in ihrem Haus im Londoner Kensington Palace haben, waren sie früher Mitglieder im exklusiven Harbour Club in Chelsea. Auch die verstorbene Mutter des Herzogs, Prinzessin Diana, war in dem Edel-Fitness-Studio Mitglied. Wer hier trainieren will, darf nicht knausrig sein: Knapp 2.000 Euro kostet die Beitrittsgebühr. Rund 380 Euro im Monat muss man zusätzlich für die Mitgliedschaft bezahlen.