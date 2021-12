Queen-Ansprache zu Weihnachten 2019 sollte Prinz Harrys Leben für immer verändern

Jahr für Jahr richtet sich Queen Elizabeth II. mit einer Weihnachtsansprache an das britische Volk. Nach der Rede Ihrer Majestät zu Weihnachten 2019 soll sich Prinz Harry jedoch zutiefst verletzt gefühlt haben, wie der Adels-Kenner und Autor Christopher Andersen jetzt gegenüber Us Weekly enthüllte. Diesen Umstand bezeichnet der Royal-Kenner als "Wendepunkt" in Bezug auf den Rücktritt der Sussexes als ranghohe Royals.

Queen ließ ein Foto der Sussexes von ihrem Schreibtisch entfernen

Jedes Jahr sitzt Elizabeth während ihrer weihnachtlichen Rede an ihrem Schreibtisch in Windsor Castle, welcher mit Fotos ihrer Familienmitgliedern geschmückt ist. 2018 war noch ein Foto von Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihrem Sohn Archie zu sehen. Im Jahr darauf sei dies aber nicht mehr der Fall gewesen, stellt der Royal-Experte fest.

Dieser Umstand soll Harry zutiefst gekränkt haben. "Ich denke, das war ein Wendepunkt. Es gibt alle möglichen subtilen Botschaften, die in dieser Seifenoper vermittelt werden", so der Autor des Buches "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan" über die vermeintlichen Streitigkeiten, die sich hinter den Palastmauern abspielen sollen.