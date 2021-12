Tränen beim Mittagessen: Fürstin Charlène von Monacos Elite gemobbt?

Fürstin Charlène hatte in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nachdem sie die meiste Zeit des laufenden Jahres getrennt von ihrem Ehemann Albert in Südafrika verbracht hatte, wo sich die 43-Jährige mehreren Operationen unterzog, ist Charlène Mitte dieses Monats in eine Klinik eingecheckt. "Sie war eindeutig erschöpft, körperlich und seelisch. Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen", hatte der Fürst nach Charlènes Rückkehr aus Südafrika gegenüber People erzählt und verraten, dass seine Frau nun in einer Einrichtung abseits von Monaco behandelt werde.

Charlène vergoss während eines Mittagessens im Palast Tränen

Die jüngsten Entwicklungen am Fürstenhof von Monaco befeuern nun einmal mehr Gerüchte, wonach Charlène mit dem Leben in der Öffentlichkeit und den Grimaldis nie so richtig warm geworden sein soll. Immer wieder hieß es über die gebürtige Südafrikanerin, sie würde mit ihrem Leben im Palast hadern. Auch Gerüchte um vermeintliche Probleme kursieren seit Jahren. Charlène selbst hatte erst 2019 der südafrikanischen Zeitschrift Huisgenoot anvertraut: "Ich habe das Privileg, dieses Leben zu leben, aber ich vermisse meine Familie und Freunde in Südafrika und bin traurig, dass ich nicht immer für sie da sein kann."

Wie sehr Charlène hinter den Kulissen unter ihrem Leben im goldenen Käfig in den letzten Jahren gelitten haben soll, deutet nun eine Quelle gegenüber dem US-Nachrichtenportal The Daily Beast an.