"Schlief und aß nicht": Charlène hat laut Albert eingesehen, dass sie Hilfe braucht

Der Nationalfeiertag von Monaco, am 19. November, hat einen bitteren Beigeschmack: Fürst Albert musste sich ohne seine Ehefrau dem Volk präsentieren. Bereits im Vorfeld der Feierlichkeiten hatte der Palast mitteilen lassen, dass Charlène nicht dabei sein wird. Den wichtigen Termin absolvierte Albert - wie bereits viele in den vergangenen Monaten - als Strohwitwer. Er präsentierte sich zusammen mit den Zwillingen Gabriella and Prince Jacques auf dem Balkon des Fürstenpalast. Die Szene mutete traurig an. Nicht zuletzt, weil die Kinder des Fürstenpaares mittels selbstgebastelten Plakaten ihrer Mama mit: "Wir vermissen dich, Mami."

Monatelang mussten Gabriella and Prince Jacques auf ihre Mama verzichten. Diese war erst vor wenigen Tagen nach einem knapp zehnmonatigen Aufenthalt nach Monaco zurückgekehrt. Nachdem sie an einer HNO-Infektion erkrankt war, musste sich Alberts Ehefrau im August und Oktober jeweils einer Operation unter Vollnarkose unterziehen. Nur wenige Tage nach Charlènes Rückkehr an den Fürstenhof, teilte der Palast mit, dass sich Alberts Frau auch künftig weiterhin aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde.

Die medizinischen Behandlungen seien erschöpfend gewesen, Charlène müsse sich auch von einem Zustand der allgemeinen Erschöpfung erholen. Der Ort ihrer Erholung bleibe strikt vertraulich, um Ruhe und gesundheitliche Wiederherstellung zu gewährleisten, hieß es. Albert teilte daraufhin mit, dass Charlène Monaco wieder verlassen habe: "Sie ist nicht im Fürstentum, aber wir werden sie sehr bald besuchen können."

Gegenüber People gab der Monegasse nun weitere Einblicke in die Abwesenheit der Fürstin. Dabei deutete Albert an, dass Charlène mit psychischen Problemen zu kämpfen habe. Der zweifache Vater spricht von einer körperlichen sowie seelischen "Erschöpfung".

"Sie war eindeutig erschöpft, körperlich und seelisch. Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen", so Albert. Es sei bald nach ihrer Rückkehr deutlich geworden, dass die Fürstin den Herausforderungen ihrer royalen Pflichten derzeit nicht gewachsen ist.

Albert klingt besorgt. "Ich kann nur sagen, dass sie unter einer unglaublichen Müdigkeit litt. Sie hatte einige Tage lang nicht gut geschlafen und aß nicht gut. Sie hat viel Gewicht verloren, was sie anfällig für andere mögliche Krankheiten macht", erklärt er.

"Sie war eindeutig erschöpft, körperlich und seelisch. Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen", führt das Oberhaupt des Fürstenhauses von Monaco weiter mit.

Der Familie sei schnell aufgefallen, dass Charlène professionelle Hilfe brauche. Der Klinikaufenthalt der Fürstin sei eine Familienentscheidung gewesen. In einem Gespräch mit Charlènes Geschwistern und ihrer Schwägerin habe Albert mit seiner Frau gesprochen. Das Treffen sei "sehr gut" verlaufen. Charlène habe "ruhig und sehr verständnisvoll" auf die Situation regiert. Albert betonte, dass seine Frau die Entscheidung, sich in eine Klinik zu begeben am Ende aber selbst getroffen habe. Das Gespräch habe nur dazu gedient, Charlène zu einem Klinikaufenthalt zu ermutigen.

Der Fürst betonte, dass seine Frau in dieser schweren Zeit seine vollste Unterstützung habe: "Wir wollten ihr sagen, dass wir sie sehr lieben, dass wir für sie da sind und dass das Wichtigste für sie ihre Gesundheit ist, dass sie sich um nichts anderes Sorgen machen soll."