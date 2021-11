Charlène von Monaco und Albert unter Beschuss: Schwere Vorwürfe gegen Fürstentum

Es ist eine herausfordernde Zeit für Albert, der den jüngsten Skandal ohne seine Ehefrau Charlène zu bewältigen hat. Um die gemeinsamen Kinder Jacques und Gabrielle kümmert sich der 63-Jährige nun auch wieder alleine, da sich Charlène aktuell in einer Klinik außerhalb Monte Carlos in Behandlung befindet.

Ein halbes Jahr hatte Alberts Ehefrau in Südafrika verbracht. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Charlène, die im März in ihre Heimat gereist war, lange Zeit nicht wie geplant nach Monaco zurückkehren. Anfang November war die ehemalige Profisportlerin an den Fürstenhof zurückgereist, nur um gleich wieder von der Bildfläche zu verschwinden.