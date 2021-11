Zu Ehren von Mama Charlène: Jacques und Gabriella übernehmen rührende Aufgabe

Es war nur ein kurzes Zwischenspiel für Charlène am Fürstenhof von Monaco: Nach ihrer Rückkehr aus Südafrika hat sich Alberts Ehefrau wieder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Charlène habe sich wegen Erschöpfung in Behandlung in eine Klinik begeben, hatte der Fürst vergangene Woche gegenüber People erklärt.

Jacques und Gabriella pflanzen Baum zu Ehren Charlènes

Den Nationalfeiertag von Monaco, am 19. November, musste der Fürst von Monaco ohne seine Ehefrau zelebrieren. Albert trat, wie schon oft in den vergangenen Monaten, einmal mehr als Strohwitwer auf, als er sich zusammen mit den Zwillingen Gabriella und Jacques auf dem Balkon des Fürstenpalast dem Volk präsentierte. Herzzerreißend war der Anblick, den das Trio trotz des feierlichen Anlasses bot. Nicht zuletzt, weil die Kinder des Fürstenpaares mittels selbstgebastelten Plakaten ihrer Mama mitteilten: "Wir vermissen dich, Mami."