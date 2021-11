Durch ihre Hochzeit mit Prinz William wurde die einst bürgerliche Catherine Middleton Mitglied der Königsfamilie und damit in den Stand der Royals erhoben. Der offizielle Titel der 39-Jährigen lautet Her Royal Highness Catherine, Duchess of Cambridge. Trotz ihrer erlauchten Position wird Catherine aber nach wie vor zumeist mit ihrem informellen Namen "Kate" angesprochen - und das, obwohl dieser Williams Frau zutiefst zuwider sein soll.

Wieso Kate lieber Catherine wäre

Prinz William und die zukünftige Mutter seiner drei Kinder lernten einander während ihrer Studienzeit an der St. Andrews Universität kennen und lieben. Nach ihrem Uniabschluss rückte Catherine Middleton durch ihre Beziehung mit dem Thronfolger immer mehr ins Rampenlicht. Vor ihrer Hochzeit wurde das Paar von der britischen Presse liebevoll als "Kate und Wills" bezeichnet und so wurde die zukünftige britische Königsgattin der Welt schlicht und ergreifend als "Kate" bekannt.