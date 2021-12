E-Mails ausgetauscht: Prinz Williams geheimer Flirt mit Pop-Star

Auch die Royals haben so ihre Idole: Während Herzogin Meghan in jungen Jahren nicht etwa für ihren zukünftigen Ehemann Harry, sondern für dessen Bruder Prinz William geschwärmt haben soll und Prinz Charles einst in Schauspielerin Barbara Streisand verschossen war, wird auch Thronfolger William nachgesagt, er habe als junger Mann einen bekannten Pop-Star angehimmelt. Wie Adels-Kenner Christopher Andersen in seinem Buch "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" behauptet, soll der Thronfolger vor vielen Jahren einen Flirt mit Britney Spears gehabt haben.

Prinz William tauschte E-Mails mit Britney Spears aus

Bevor sich Prinz William in Herzogin Kate verliebte und 2003 mit ihr zusammen kam, soll er für die Sängerin geschwärmt haben. Vor rund zwanzig Jahren sollen sich Spears und William sogar heimlich E-Mails geschrieben haben. Die beiden hätten auch miteinander telefoniert, behauptet der Autor des neuen Enthüllungsbuches über die britischen Royals, welches am 30. November erschienen ist.