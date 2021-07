Ausgeplaudert: In diesen Royal war Meghan vor Harry verliebt

Was an der Behauptung dran ist, weiß wohl nur Meghan selbst. Dass sie nicht ganz so ahnungslos in die Königsfamilie eingeheiratet hat, wie sie selbst beteuert, wurde in der Vergangenheit aber schon oft behauptet. So hatten Royal-Fans erst im Mai ein altes Foto der Herzogin von Sussex entdeckt, auf dem mit einem Magazin-Cover posiert, das Schwägerin Kate zeigt. Das Bild wurde laut Page Six 2014 aufgenommen - also zwei Jahre, bevor Meghan Prinz Harry traf.