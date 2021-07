Alte Freundin schildert Meghans Plan, sich britischen Mann zu angeln

Wenn das nicht Krieg bedeutet: Die britische Moderatorin Lizzie Cundy, die lange Zeit als Freundin von Herzogin Meghan galt, könnte in ihrer neuen Fernsehshow "Red Carpet Uncut" pikante Details über Prinz Harrys Ehefrau enthüllen. So soll sie unter anderem behaupten, dass Meghan vor ihrer Beziehung mit dem Royal unbedingt einen britischen Mann kennenlernen wollte. Sie will sogar Beweise dafür haben.

Ehemalige Freundin packt über Meghan aus

Cundy zählte zu jenem Kreis an Personen, mit denen Meghan befreundet war, bevor sie ihren Mann Harry traf. Der Moderatorin zufolge soll die ehemalige "Suits"-Darstellerin einst britische Männer ins Visier genommen haben. "Wir haben einen Clip von ihr, in dem sie sagt: 'Ich möchte ein Londoner Mädchen sein, ich liebe Londoner Männer und ich liebe alles, was mit London zu tun hat'", soll Cundy Daily Mail-Reporter Richard Eden beim Boisdale Life Editors Lunch anvertraut haben.

"Ich wurde gebeten, auf Meghan aufzupassen, als sie hierher kam. Sie wollte jemanden treffen", zitiert Eden Meghans ehemalige Vertraute. Später habe Meghan jedoch den Kontakt zu ihr abgebrochen. "Sie hat mich geghostet, als sie sich verlobt hat", habe sich Cundy beschwert. Unter Ghosting versteht einen vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruch ohne Ankündigung. "Sie hat natürlich ziemlich viele Leute gehostet, einschließlich ihrer Familie, also bin ich nicht die schlimmste Person, die sie geghostet hat", soll die Moderatorin gegenüber Eden über ihre alte Freundin gelästert haben.

Auch Herzogin Meghans Erz-Feind Piers Morgan hat in der Vergangenheit behauptet, von Herzogin Meghan vor ihrer Beziehung mit Harry von einem Tag auf den anderen abserviert worden zu sein. Bereits im Jahr 2018 hatte der umstrittene britische Moderator Meghan als "skrupellos" bezeichnet.