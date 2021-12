Herzogin Kate: Sorge wegen Weihnachtsfests mit der Queen

Herzogin Kate erinnerte sich an ihr erstes Weihnachten mit Queen Elizabeth II. zurück und gestand, dass sie damals alles andere als entspannt dem festlichen Tag, den die königliche Familie jährlich auf ihrem Anwesen in Sandringham verbringt, entgegenblickte. Die Ehefrau von Prinz William enthüllte ihre verständliche Sorge, die sie damals während ihrer ersten Weihnachtszeit als neues Mitglied der königlichen Familie hatte.

Herzogin Kate: Geschenk an die Queen

2016 erzählte die Herzogin von Cambridge in der ITV-Dokumentation "Our Queen at Ninety": "Ich kann mich erinnern, dass ich zum ersten Mal in Sandringham zu Weihnachten war. Und ich machte mir Sorgen, was ich der Königin zu Weihnachten schenken sollte. Ich dachte: 'Meine Güte, was soll ich ihr geben?'"