Wird Herzogin Meghan nun Talkshow-Moderatorin?

Meghans eigene Sendung bereits in Planung

Laut dem Insider soll die Sendung sogar schon einen Arbeitstitel haben. Mit dem Namen "Tea with Duchess Meghan" (dt.: "Tee mit Herzogin Meghan") würde Meghan für ihr TV-Comeback angeblich ihren royalen Titel zu ihrem Vorteil nutzen wollen. "Meghan glaubt, dass sie jedes Recht hat, ihren Titel zu verwenden, und es ist das Mindeste, was sie nach den Schmerzen verdient", fuhr der Insider fort, der außerdem zu wissen scheint: "Harry hat ihr immer wieder gesagt, dass sie stolz sein sollte, sich Herzogin zu nennen, und es gehört zu ihrem Lebensweg, ob sie gute Erinnerungen an diese Erfahrung hat oder nicht."