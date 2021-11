Meghans Vater über Peinlich-Auftritt: "Man sollte ihr den Titel entziehen"

Erneut äußerte sich eine Person aus Herzogin Meghans privaten Familien- und Freundeskreis zu ihr in der Öffentlichkeit. Diesmal ist es einmal mehr ihr Vater Thomas Markle. Der 76-Jährige findet für den Auftritt seiner Tochter in der "The Ellen Show" vernichtende Worte. Gegenüber The Sun sprach er sich gegen seine Tochter aus. Ihren Besuch bei Moderatorin Ellen Degeneres habe er als "peinlich" empfunden: "Sie beleidigte die Queen, die königliche Familie und das britische Volk."

Versteckte Kamera: Peinlich-Auftritt bei Ellen DeGeneres

Für einen Streich in der Sendung ließ sich die Frau von Prinz Harry mit einer versteckten Kamera auf einen Straßenmarkt begleiten und machte dort alles, was ihr die Moderatorin durch ein Mikrofon ins Ohr sagte. "Sie hat sich komplett zum Idioten gemacht und sie sollte ihren Titel abgeben", hetzte Thomas Markle gegen die Herzogin von Sussex. Er sagte außerdem, seine Familie fühle sich durch Meghans Verhalten in der Talk-Show auch selbst "verlegen". Thomas Markle liebe seine Tochter, aber ihr Auftritt sei für ihn "lächerlich" gewesen.