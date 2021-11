Meghan und Harry feiern Meilenstein von Tochter Lilibet

Herzogin Meghan wird am Donnerstag, den 18. Oktober, in der Ellen DeGeneres Show auftreten. Erste Einblicke in die Sendung mit der Herzogin von Sussex wurden bereits vorab veröffentlicht. In einem Vorschauclip, der nun veröffentlicht wurde, plaudert die ehemalige Schauspieler über ihre Tochter Lilibet Diana, die am 4. Juni zur Welt gekommen ist.

Dabei verrät Meghan, dass sie und Harry derzeit einen Meilenstein ihres Töchterles zu feiern haben. Lilibet habe nämlich zu zahnen begonnen, erzählt die Herzogin Moderatorin DeGeneres. Sie und Harry würden alles daran setzen, die Schmerzen ihrer Tochter zu lindern. Woraufhin Ellen einen unkonventionellen Vorschlag macht, als sie meint, die Sussexes könnten es doch mit Tequila versuchen.

Meghan Reaktion: "Das ist also Tante Ellen für dich." Woraufhin die US-Talkmasterin sarkastisch erwidert: "Deshalb habe ich keine Kinder."

Auch sonst gibt sich Meghan in der Talkshow von Ellen DeGeneres plauderwillig, wie aus dem vorarb veröffentlichten Clip hervorgeht. So berichtet Harrys Frau unter anderem von einer Zeit, als sie mit ihrem Auto von Casting zu Casting fahren musste, was zum Teil mit Komplikationen verbunden war.