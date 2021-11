"Wenn er anruft, geht sie ran": Der Mann, der Queen Elizabeths private Telefonnummer hat

Die britische Königin Elizabeth II. gilt als ausgesprochener Telefon-Muffel. Wie ein Royal-Experte nun enthüllt, geht Ihre Majestät nur bei zwei Mitgliedern der Royal Family ran, wenn es läutet - und bei den Auserwählten handelt es sich möglicherweise nicht um Personen, die man im ersten Moment vermutet hätte.

Bei diesen zwei Mitgliedern der "Firma" greift sie zum Hörer

"Anscheinend hat die Königin zwei Personen, mit denen sie am häufigsten über ihr Telefonen spricht, und sie hat anscheinend auch ein Mobiltelefon, das angeblich mit einer Anti-Hacker-Verschlüsselung [...] ausgestattet ist, damit sich niemand in ihr Telefon hacken kann", verrät der Royal-Kommentator Jonathan Sacerdoti im Rahmen des Podcasts The Royally US.

Die Liste der Telefon-Kontakte der Königin soll überraschend kurz ausfallen. Angeblich greift die 95-Jährige nur bei zwei Mitgliedern der "Firma" zum Hörer. Wer dabei an vielleicht an Thronfolger Prinz Charles oder dessen ältesten Sohn, Prinz William, denkt, der irrt.