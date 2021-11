Ein neues Buch über die britischen Royals mit dem Titel "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan", das am 30. November erscheint, verbreitet ein böses Gerücht um Prinz Charles. Christopher Andersen, der Autor des Enthüllungsbuches behauptet, dass sich der Thronfolger wegen der Hautfarbe von Meghans und Harrys zukünftigen Kindern gemacht haben soll. Dessen nicht genug: Ausgerechnet am Tag der Verlobung des Prinzen von Sussex soll Charles gegenüber seiner Frau Camilla eine abfällige Bemerkung über den zukünftigen Nachwuchs Harrys mit Herzogin Meghan fallen gelassen haben.

Charles wegen Hautfarbe von Harrys Kindern besorgt?

Am 27. November 2017 wurde um 5 Uhr morgens die Verlobung von Prinz Harry und der ehemaligen Schauspielerin Meghan Markle vom Palast bekannt gegeben. Ein paar Stunden später soll sich Charles zum Frühstück hingesetzt und zu Camilla gesagt haben: "Ich frage mich, wie die Kinder aussehen werden?"