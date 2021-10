Warum Prinzessin Anne Gästen billige Desserts serviert, die sie im Auto essen müssen

Anne möge es nämlich so gar nicht, wenn ihr Besuch zu lange bleibt. Spätestens um 21:45 Uhr sollen die Gäste wieder weg sein. Ihr Eis dürfen sie dann also auf dem Heimweg im Auto genießen.

Zeit ist Geld

Prinzessin Anne hat eben keine Zeit zu verschwenden: Zahlreiche Termine nimmt sie - wie alle hochrangigen Mitglieder der britischen Royals - Jahr für Jahr wahr. Diese Auftritte im Dienste der Krone sind gut auf die Mitglieder der Königsfamilie aufgeteilt. Und doch sticht Anne in Sachen Arbeitsleistung heraus. Die Auftritte der Royals werden nämlich genau im sogenannten "Court Circular" dokumentiert. Der "Court Circular" ist das offizielle Protokoll, in dem sämtliche Verpflichtungen angeführt werden. Die Website SavoyStewart.co.uk analysierte diese Aufzeichnungen - und kam zu dem Ergebnis, dass die 71-jährige Anne an oberster Stelle steht. Bis zum 15. September hatte sie demnach 110 Termine an 106 Tagen wahrgenommen. Dicht hinter ihr befindet sich ihr Bruder Prinz Charles, der heuer an 100 Tagen 101 Termine wahrgenommen hat. An dritter Stelle folgt die Queen - mit ihren 95 Jahren hat sie bis jetzt immerhin 96 Termine an 94 Tagen abgearbeitet.

Laut der britischen Zeitung Daily Express wird diese Zahl im Oktober aber noch signifikant steigen, da die Monarchin zumindest teilweise in den Buckingham Palast zurückkehren und dort wieder vermehrt Empfänge leiten wird. Auf Platz vier, fünf und sechs der Liste der fleißigsten Royals in diesem Jahr Jahr: Prinz Edward (77 Termine), Prinz William (74 Termine) und Sophie von Wessex (53 Termine). Anne gilt sein Jahren hart arbeitendes Mitglied der Familie. Sie ist Schirmherrin oder Präsidentin von rund 340 Organisationen, darunter "Save the Children". 2014 nahm sie insgesamt 528 offizielle Termine in Großbritannien und im Ausland wahr. In Ruhestand gehen Royals - wenn überhaupt - nur sehr spät.