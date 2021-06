Prinzessin Anne genoss seltenen Ausgehabend nach Scheidungsnews

Die britische Prinzessin Anne wurde am Montag bei einem abendlichen Ausflug in London gesichtet - nur wenige Stunden nachdem bekannt wurde, dass die Scheidung ihres Sohnes Peter Phillips und dessen Frau Autumn abgeschlossen ist. Wie die Zeitung Daily Express berichtet, habe Anne gemeinsam mit Ehemann Tim Laurence an einer eleganten Veranstaltung im exklusiven Kaufhaus Fortnum & Mason teilgenommen.