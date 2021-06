Was Sophie von Wessex zum großen Vorbild für Herzogin Kate macht

Sie ist liebevolle Ehefrau und Mutter, fällt mit Liebenswürdigkeit und charmantem Lächeln auf, hat keine Allüren und zeigt hohen Einsatz für die Gemeinschaft. Catherine Middleton, so Herzogin Kates Mädchenname, stellt ihr Leben ganz in den Dienst der "Firma", wie die königliche Familie genannt wird. Wenn Queen Elizabeth II. sich die künftige Königin basteln könnte, würde sie vermutlich also gar nicht lange überlegen müssen. Kate wird der Öffentlichkeit ohnehin bereits nach und nach als die perfekte Kandidatin präsentiert.