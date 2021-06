Prinz William und Herzogin Kate: Trennung als Taktik?

Die Liebe der beiden überstand zuvor einige Höhen und Tiefen. Nach monatelangen Gerüchten wurde die Beziehung der beiden Ende 2003 öffentlich. 2007 kriselte es, und es kam vorübergehend zur Trennung. Prinz William wolle eine Aussöhnung und einen Neuanfang, hieß es damals in britischen Medien. Kate habe ihm jedoch klar gemacht, dass sie nur dann wieder eine Beziehung eingehe, wenn er eine Bedingung erfüllt: William müsste ihr versichern, dass die Beziehung dauerhaft wäre und er sich nie wieder von ihr trennen würde. Angeblich hatte William Bereitschaft dazu signalisiert.

Strategische Kurzzeit-Trennung

Adelsexpertin Ashley Pearson hält von diesen Berichten jedoch recht wenig. In der Dokumentation "Kate and William: A True Lovestory" (Kate und William: Eine wahre Liebesgeschichte) sagte sie, dass die Medien damals einen derart großen Druck auf William und Kate ausübten, dass beide eine (taktische) Auszeit brauchten - aber eher nicht voneinander, sondern vom Trubel rund um sie. "Viele Royals-Kenner sind der Meinung, dass Kate und William sich nie wirklich getrennt haben. Es war mehr, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, sich ein wenig zurückzuziehen - und um ihnen Zeit und Raum zu geben, um herauszufinden, was sie tun würden. Sie waren während dieser Zeit immer in Kontakt", so Pearson. Williams und Kates "Plan" dürfte aufgegangen und die Entscheidung, ernst zu machen, die richtige gewesen sein: Mittlerweile sind sie seit zehn Jahren verheiratet und haben drei Kinder.