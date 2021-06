Williams & Kates Studienkollegin verrät die romantischen Anfänge ihrer Beziehung

Laura Warshauer, eine ehemalige Studienkollegin von William und Kate verriet dem People-Magazin, wie das damals wirklich war, als die Liebe des heutigen künftigen Könispaares noch ganz frisch war. "Wann immer Kate im Raum war, hat Will offensichtlich auf sie geachtet. Wenn wir beim Mittagessen im Speisesaal saßen und die beiden sich unterhielten, war es erstaunlich zu sehen, (...) wie viel sie sich zu sagen hatten. Rückblickend gab es all diese kleinen Momente - sicherlich Momente, in denen ich dachte, wow, das könnte wirklich etwas werden", so Warshauer.

Und sie sollte Recht behalten. Am 29. April 2011 haben sich William und Kate vor den Augen der Welt in einer imposanten Zeremonie das Jawort gegeben.

Im Jahr 2005 sah die Welt aber übrigens noch anders aus. Damals fühlte sich Prinz William noch nicht bereit für die Ehe. "Schauen Sie, ich bin erst 22, in Gottes Namen, ich bin zu jung, um in dem Alter zu heiraten", sagte der Sohn von Prinz Charles damals einem Reporter der britischen Boulevardzeitung The Sun.