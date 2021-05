Nicht nur William und Kate: Auch bei diesen Royals funkte es in St. Andrews

Prinz William und Herzogin Kate lernten einander als Stundenten an der St. Andrews-Universität in Schottland kennen und lieben. Doch was vielleicht nicht alle wissen: Die Cambridges sind nicht die einzigen britischen Royals, zwischen denen es an der schottischen Universität funkte.

St. Andrews brachte zwei Royale Liebespaare hervor

Wie das britische Hello!-Magazin berichtet, merkte ein Royal-Fan mit dem Social-Media-Namen @The_QVDS an, dass William und Kate nicht das erste königliche Paar waren, dessen Liebesgeschichte an der Universität begann. Demnach habe auch James Ogilvy, der einzige Sohn von Prinzessin Alexandra von Kent, seine Frau Julia Rawlinson während ihres Studiums in Schottland kennengelernt.