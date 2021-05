Herzogin Kate übernimmt Prinz Philips Rolle als "Kleber, der Firma zusammen hält"

Kate ist liebevolle Ehefrau und Mutter, fällt mit Liebenswürdigkeit und charmantem Lächeln auf, hat keine Allüren und zeigt hohen Einsatz für die Gemeinschaft. Catherine Middleton, so ihr Mädchenname, stellt ihr Leben ganz in den Dienst der "Firma", wie die königliche Familie genannt werden. "Kate ist genau, was sie brauchen und was sie wollen", sind Royal-Experten überzeugt. Seit dem Tod von Prinzgemahl Philip im April scheint es, als ginge Kate zudem verstärkt in die Charme-Offensive.

Perfekte Königin in spe

Betont gut gelaunt präsentiert sie sich bei Terminen, perfekt inszenierte Familien-Fotos und -Videos zeichnen ein Bild der entspannten Familienidylle. Ein eigener Youtube-Kanal machte den jungen, frischen Imagewandel unlängst scheinbar perfekt. Auch Adelskennerin Katie Nicholl bemerkt eine Veränderung. Kate trete demnach aktuell als "Klebstoff, der die Firma" in dieser schwierigen Zeit zusammenhält" in Philips Fußstapfen und sei mittlerweile zum "größten Kapital" der britischen Royals geworden. "Die königliche Familie erkennt, dass sie hier eine wichtige Schlüsselspielerin hat und stellt sie in den Mittelpunkt", so Nicholl gegenüber 60 Minutes Australia. Philip habe die Familie nach Schwierigkeiten immer wieder zusammengebracht. "Er war der Patriarch der Familie. Ich sehe, wie Kate nun seine Rolle übernimmt. Sie versucht, die Dinge zusammenzuhalten", so Nicholl weiter.

Kate ist der Ansicht vieler Royal-Kommentatoren nach das Gegenteil ihrer Schwägerin Meghan Markle. Die Frau von Williams jüngerem Bruder Harry habe auch vor dem "Megxit" nie wirklich ins Palastleben gepasst, sind royale Beobachter der Meinung. Zu forsch, zu unangepasst sei die Ex-Schauspielerin ("Suits") oft aufgetreten.

Dabei waren William und Kate froh, dass mit Harry und Meghan noch andere junge Leute im royalen Dunstkreis wirbelten. Anfangs galten die vier Nachwuchs-Royals - in Anlehnung an die Beatles - noch als "Fabulous Four". Doch schon bald wurde das Verhältnis schwieriger, auch weil Kate - anders als Meghan - stets Wert auf die Einhaltung von Traditionen gelegt haben soll.

Kate soll sehr darauf bedacht sein, der Familie nicht zu schaden. Auch zu Königin Elizabeth soll sie ein sehr gutes Verhältnis haben. Die Queen hat 2019 der begeisterten Fotografin Kate sogar die Schirmherrschaft für die Royal Photographic Society übertragen, die sie selbst 67 Jahre innehatte. Das wurde als besonderes Zeichen der Wertschätzung wahrgenommen.