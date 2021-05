Palastinsider: Mit dieser Aktion führte Prinz Harry Queen Elizabeth hinters Licht

Die Königin habe Harrys Aufritt in der Apple-TV-Serie demnach abgesegnet, ohne eine Ahnung gehabt zu haben, dass ihr Enkel darin erneute Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie erheben würde.

Harry soll seine Familie über seinen Wunsch, an der mehrteiligen Dokumentarserie auf AppleTV von Orprah Winfrey mitzumachen, zwar informiert haben. Köngigliche Insider behaupten jedoch, dass die Art und Weise, wie sich Harry in der Show "The Me You Can't See" inszenierte, "eindeutig irreführend" war und dass niemand im höheren königlichen Kreis dem zugestimmt hätte, was sie jetzt als "persönlichen Angriff auf" ansehen - auf Harrys Vater Charles und die Institution.

Eine palastinterne Quell behauptet, Queen Elizabeth und Prinz Charles seien über Harrys Enthüllungen in der neuen Show "völlig baff". Generell scheint Harrys jüngster Auftritt einmal mehr für Unruhe hinter den Palastmauern zu sorgen.

"Die Leute um die Königin und Prinz Charles sind absolut verblüfft darüber, was passiert ist", sagte eine Quelle aus dem Buckingham Palace. "Es ist eine Frage des Vertrauens, und ehrlich gesagt hängt alles im Moment an einem seidenen Faden."

Man habe Verständnis für Harry, wird versichert. Dennoch hätten die Königin und Charles seine Anliegen wohl lieber im Privaten besprochen. "Niemand in den Palastkreisen hat etwas anderes als Sympathie für Harrys Trauma und sein unruhiges Leben, aber es ist verärgernd und unangenehm, wenn er es in einer internationalen Fernsehshow teilt", heißt es aus dem Umfeld von Queen Elizabeth und Prinz Charles.