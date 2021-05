Ist Harry zu weit gegangen? Bei diesem Thema kennt Charles kein Pardon

"Ich glaube nicht, dass der Prinz seinen Sohn trotz allem, was Harry gesagt hat, ausschließen wird", behauptet ein Freund des Thronfolgers. "Aber es ist fair zu sagen, was Harry in beiden Interviews mit Oprah gesagt hat, wurde innerhalb der Familie als sehr gefühllos angesehen."

Charles: Bei diesem Thema kennt er kein Pardon

Charles selbst hüllt sich - wie gewohnt - in Schweigen. Sollten die Attacken seines Sohnes allerdings weiter anhalten, könnte Prinz Charles aber sehr wohl in die Offensive gehen. Kritik an seiner Mutter, der Königin, könnte ihr ältester Sohn künftig also möglicherweise nicht unkommentiert lassen.