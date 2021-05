Prinz Harry enthüllt: Nach diesem Streit mit Meghan ging er in Therapie

In einem emotionalen Interview in der neuen AppleTV-Dokumentation "The Me You Can't" See" von Oprah Winfrey hat Prinz Harry offen wie nie über den Tod seiner Mutter Diana und seine mentalen Probleme gesprochen, mit denen er nach dem Verlust seiner Mama zu kämpfen hatte. Um seinen Schmerz zu betäuben, habe er Alkohol und Drogen konsumiert, enthüllte Harry. Zudem litt er jahrelang unter Panikattacken. Vonseiten des britischen Königshauses sei ihm Hilfe jedoch verwehrt geblieben. Erst durch seine Ehefrau Meghan habe er begriffen, dass er sich proffessionelle Hilfe suchen muss.

Streit mit Meghan öffnete Prinz Harry die Augen

Ein Streit mit Meghan habe ihn dazu gebracht, sich wegen seiner psychischen Probleme in Therapie zu begeben, verriet der Herzog von Sussex gegenüber Talkshowlegende Winfrey. Er habe befürchtet, seine Frau zu verlieren, weswegen er sich schließlich in Therapie begeben habe.

"Ich habe Allgemeinmediziner gesehen. Ich habe Ärzte gesehen. Ich habe Therapeuten gesehen. Ich habe alternative Therapeuten gesehen. Ich habe alle möglichen Leute gesehen, aber es war die Tatsache, dass ich Meghan kennengelernt habe, und das Zusammensein mit Meghan", dass ihn zu diesem Schritt bewegt habe.

"Ich wusste, dass ich diese Frau verlieren würde, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen könnte, wenn ich die Therapie nicht machen und mich selbst reparieren würde", so Harry über seine Entscheidung, sich Hilfe zu suchen.