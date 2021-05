Prinz William & Kate: "George, Charlotte & Louis vermissen ihren Urgroßvater"

Queen Elizabeth arbeitet wieder

Prinz Philip wurde am 17. April auf Schloss Windsor beigesetzt. Die letzten Monate hatten er und die Queen wegen der Corona-Pandemie zurückgezogen auf dem Schloss gelebt.

Die live im Fernsehen übertragene Beerdigungszeremonie hatte wegen der Pandemie in sehr kleinem Kreis stattgefunden. Statt der ursprünglich vorgesehenen 800 durften nur 30 Gäste kommen. Den Anblick der Trauerkleidung und Maske tragenden Queen, die allein und in sich gekehrt in der Kirchenbank saß, hatte die britische Presse besorgt kommentiert.

Royals-Experte Joe Little sagte, Elizabeth II. fühle sich nach dem Tod ihres Mannes "persönlich am Boden zerstört". Dennoch werde sie deshalb nicht ihre Pflichten als Queen vernachlässigen. "Es gibt die öffentliche Königin und die private Königin, und sie ist großartig darin, das aufzuteilen", betonte Little. Mittlerweile nimmt die 95-Jährige wieder Termine wahr, wie zuletzt die Eröffnung des britischen Parlaments.