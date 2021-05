Todesursache von Prinz Philip geklärt

Prinz Philip verstarb an Altersschwäche

Nach Informationen der britischen Zeitung The Telegraph, der Prinz Philips Sterbeurkunde vorliegen soll, starb er aufgund seines "hohen Alters". Unterzeichnet ist das amtliche Dokument demnach von Sir Huw Thomas, dem Hausarzt der Queen und Leiter der medizinischen Abteilung des Palasts. Ursächlich für seinen Tod soll somit weder eine Krankheit, noch eine akute Verletzung gewesen sein. Philip war im März rund einen Monat lang in verschiedenen Kliniken aufgrund eines nicht näher definierten Leidens behandelt worden. Er war dabei auch am Herzen operiert worden.

Am 17. April wurde Prinz Philip zu Grabe getragen. Die live im Fernsehen übertragene Beerdigungszeremonie hatte wegen der Pandemie in sehr kleinem Kreis stattgefunden. Statt der ursprünglich vorgesehenen 800 durften nur 30 Gäste kommen. Den Anblick der Trauerkleidung und Maske tragenden Queen, die allein und in sich gekehrt in der Kirchenbank saß, hatte die britische Presse besorgt kommentiert.