Wendepunkt: Prinz Harry spricht über Meghans dunkelsten Moment

Im Gespräch mit Oprah Windrey in deren AppleTV-Doku "The Me You Can’t See" hat Prinz Harry nicht nur Einblicke in seine eigenen seelischen Abrgünde gewährt. Auch auf seine Ehefrau Herzogin Meghan und über deren Depressionen während ihrer Zeit als ranghohes Mitglied der britischen Königsfamilie kam der 36-Jährige zu sprechen.

Prinz Harry: Offene Worte über Meghans Depressionen

Meghan selbst hatte Anfang März in dem Interview der Sussexes mit Oprah erzählt, dass sie zuweilen sogar von Selbstmordgedanken geplagt wurde. Zu sehr habe ihr die Isolation im Palast und die Negativschlagzeilen vonseiten der britischen Boulevardpresse zugesetzt. Nun erzählte Harry von der Nacht, in dem ihm seine Ehefrau ihre besorgniserregenden Gedanken mitgeteilt hat.

"Das, was sie davon abgehalten hat, es durchzuziehen, war, wie unfair es für mich sein würde, nach allem, was meiner Mutter passiert war, wenn ich jetzt in die Lage versetzt werden würde, eine andere Frau in meinem Leben zu verlieren - mit einem Baby in ihr, unserem Baby", erzählte Harry über die Vorwürfe, mit denen sich seine Ehefrau herumplagte.