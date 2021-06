Das große Privileg der Familie Middleton

Seitdem hat sich viel getan. Im Dokumentarfilm "Kate Middleton: Working Class to Windsor" erklärte die britische Journalistin Camilla Tominey, dass die Middletons mitterweile ein besonderes Privileg genießen würden: Beliebtheit in der Royal Family. "Ich denke, die Art und Weise, wie die Middletons sozusagen in das königliche Leben integriert wurden, war bahnbrechend und beispiellos. Oft heiraten Mädchen in die königliche Familie ein und ihre Eltern werden verbannt", zitiert sie die britische Zeitung Dail Express. Anders bei Kates Eltern: Sowohl Carole als auch Michael Middleton spielen nach wie vor eine Schlüsselrolle für sie und ihre Enkelkinder George, Charlotte und Louis, mit denen sie viel Zeit verbringen sollen.

Carole und Michael Middleton sind mit einem von ihnen gegründeten Versandhandel für Party-Artikel zu Millionären geworden. Sie haben zwei weitere Kinder - Tochter Philippa und Sohn James.